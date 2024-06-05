ピンタックコットンフリルブラウス

22SS9900円（税込）で購入着用3回傷、汚れなどは御座いません。洗濯によりシワなどがありますので予めご了承ください。9枚の画像のように前にボタンが付いておりますので、開けても閉めても着用頂けます。



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