【トッカ】トップス　シャツ　オフショル　ネイビー　ストレッチ　4 XL

【トッカ】トップス シャツ オフショル ネイビー ストレッチ 4XL△ブランド/トッカ△種類/ トップスオフショル △カラー/ネイビー●サイズ/4XL肩幅33cm身幅50cm着丈52cm商品特徴●ゆったりめのトップス●LからXL程度の大きさがあり商品状態●目立つキズ、汚れなしです光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合があります。中古品ですので傷、汚れ入っていることもあります。最大限検品をして出品していますが、見逃してしまうこともあります。ご理解お願いいたします。↓その他の商品はこちらからご覧ください#おかおかの棚ご購入を検討のお客様プロフィールもご覧いただけるとありがたいです。申し訳ありませんが専用ページの作成、お取り置きはお断りしております。



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