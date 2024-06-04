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大きいサイズ　レディース　シャツ　トップス　半袖　ゆったり57
商品番号 O66822152365
商品名

大きいサイズ　レディース　シャツ　トップス　半袖　ゆったり57
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 1,872 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きいサイズ　レディース　シャツ　トップス　半袖　ゆったり　お尻カバー　ロング　春夏【XL】バスト約146cm丈約76-95cmカフス約22cm【XXL】バスト約154cm丈約77-96cmカフス約23cm※平置きで採寸ですので、2-3CMの誤差が生じる場合がございます※サイズ表記は、商品タグのサイズ表記より若干の誤差が生じる場合がございます。※お使いのモニターにより実際の商品と色味が異なる場合がございます。※柄物につきましては、裁断の状況で柄の出方に違いがでる場合もございます。
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