ポロ　ラルフローレン　ポロシャツ　ワンピース

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商品詳細
他の商品も是非チェックしてみてください！↓靴も多数取り扱っています ぜひご検討を#ゆぅさん家のクローゼット＜フォロー割、リピーター割実施中！＞【商品説明】カラー...ブルー袖丈...半袖柄・デザイン...ボーダー季節感...春,夏,秋,冬着丈80袖丈21肩幅44☑ 状態 使用感も大きなキズもなく美品です 自宅保管のため 神経質な方はご遠慮くださいませ(^o^; 即購入OKです 発送時には畳んで発送いたしますので 折りジワがある可能性もございますが ご了承下さいませ。YCC283
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