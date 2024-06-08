free people/かぎ編みニット・ロングカットソー US XS

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フリーピープルのかぎ編みニットのカットソーになります。可愛らしいデザインの商品です。裾がRのカットになってます。 サイズはXSですが、USサイズになります。31,500円でタグ付き未使用品です。自宅保管はありますが、特に目立った劣化は見当たりませんでした。★平置きサイズ 身幅36cm程、身丈（中央）76 cm程★素材94%COTTON、6％RAYONダメージの見落としもある場合があります。発送はらくらくメルカル便の宅急便コンパクトにて発送を予定させて頂きます。柄・デザイン...その他カラー...ピンク袖丈...袖なしネック...Uネック季節感...夏