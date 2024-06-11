未使用 ポロ ラルフローレン ☆ レザー ウォレットバッグ 財布バッグ 長財布

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商品詳細
・取り外し可能なチェーンストラップ付レザーウォレットバッグ/長財布です。・ブランド POLORALPHLAUREN・カラー くすみピンク系（画像参照）・素材 レザー（牛革）・付属品 保存袋 箱（スレ・凹みがあります。）・サイズ縦幅 約10.8cm（中央部）横幅 約19.0cm（底面付近最大幅マチ 約2.7cm（最大幅）ショルダー長さ 約129.0～143.0cm（5穴）・収納 内装 2室カード室×12 ポケット×2 仕切りファスナー小銭室・商品コンディション未使用品ですが、フラップ側内側のスナップボタンの右側辺りに細かなスレ傷があります。（画像参照）背面に収納時にできた線状の薄い圧迫痕があります。（画像参照）※個人保管商品ですので、店舗コンディションをお求めの方はご購入をお控えください。ご理解の上ご購入お願いいたします。
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