SEVENTEEN ジュン spotlight 中国 雑誌

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SEVENTEENジュン表紙中国雑誌SPOTLiGHT聚光2022年10月号新品未開封2冊セットの価格です。SPOTLiGHT聚光2022年10月号・ポスター2枚、フォトカード6枚、ポスター筒付きポスターは丸めての発送です。中国の雑誌で現在は入手困難なものかと思います。※海外製品ですので初期スレ、傷、汚れ、折れなどある場合ございます。新品未開封の商品ですので、付属品の不足などあった場合こちらで対応不可となります。ご了承頂ける方のみご購入ください。#ySEVENTEENグッズ他SEVENTEEN関連グッズも出品中です。SEVENTEENセブチトレカエッジコンイルコンエスクプスジョンハンジョシュアジュンホシウォヌウジミンギュミンハオディエイトドギョムスングァンバーノンディノカラットランドソウルトレーディングカードフォトカード