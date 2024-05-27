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MCM ロゴグラム トートバッグ ヴィセトス ホワイト
商品番号 T10186264281
商品名

MCM ロゴグラム トートバッグ ヴィセトス ホワイト
ブランド名 エムシーエム
特別価格 税込 3,188 円
在庫状況 あり

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商品詳細

全体的に使用感、黄ばみ等あります^_^ファスナー部分の黄ばみ焼けが一番使用感ございますので写真ご確認ください^_^内側ブラック中古品ですのでご納得されてからのご購入をお願いいたします（＾◇＾）横、約30縦、約25マチ、約12
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