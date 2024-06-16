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商品詳細
ballsey百貨店内のTOMORROWLANDで購入し数回着用しましたがその後は好みが変わり着用せず保管しておりました。フリルの袖が気になる二の腕もカバーしてくれます。下着も見えない作りになっており、サラッとした生地でとても着やすいです。若干収縮性あり、自宅でも洗えます。毛玉等なく全体的に綺麗な状態ですが自宅保管の為、中古品にご理解いただける方よろしくお願いいたします。着丈約48.5センチ、身幅脇下平置きで約37センチ定価¥15,000柄・デザイン···無地着丈···ショートカラー···ブラック袖丈···袖なし季節感···春、夏ネック···クルーネックカラー...ブラック#ballsay#tomorrowland#トゥモローランド#フリル#カットソー
http://narcologia.ru/goods/conception799457.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual625946.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric925845.html
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
http://narcologia.ru/goods/conception799457.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual625946.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric925845.html
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND
ballsey TOMORROWLAND