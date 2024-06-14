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ピンクハウス　綿ローン　フレンチ袖
商品番号 H31230032857
商品名

ピンクハウス　綿ローン　フレンチ袖
ブランド名 ピンクハウス
特別価格 税込 1,911 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ピンクハウス綿ローン　　フレンチ袖サイズ平置き　およそです肩幅　約　40cm脇下　約　40cm着丈　約　62cmサイズは　上記になりますM表記しておりますが詳細わかりませんとても可愛くて　綺麗ですが長期自宅保管のお品です気になる方はご遠慮ください#ピンクハウス
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