ピンクハウス　綿ローン　フレンチ袖

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ピンクハウス綿ローン フレンチ袖サイズ平置き およそです肩幅 約 40cm脇下 約 40cm着丈 約 62cmサイズは 上記になりますM表記しておりますが詳細わかりませんとても可愛くて 綺麗ですが長期自宅保管のお品です気になる方はご遠慮ください#ピンクハウス