PLAZA ノースリーブブラウス 刺繍 白

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商品詳細
PLAZAで購入しましたノースリーブプラウスです。幾何学模様的な刺繍の生地で、パリッとした厚さがあります。肩、袖ぐりの縫製が工夫されており、ふんわりとした形になります。カラー：ホワイトサイズ：freee平置きサイズ；身幅：約58cm、着丈：約65cm、肩幅：約45cm、袖ぐり：約52cm素材：綿41%、レーヨン33%、麻26%（ご参考）税込12,800円
http://narcologia.ru/goods/secretarial409116.html
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