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CELINE セリーヌ バーティカルカバ トートバッグ
商品番号 O24046977929
商品名

CELINE セリーヌ バーティカルカバ トートバッグ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CELINEセリーヌトリオンフキャンバススモールバーティカルカバ/キャンバス\u0026カーフスキンタン定価　¥225,50028.5X33X8CMトリオンフキャンバス、カーフスキンのトリミングテキスタイル（裏地）ハンドキャリー\u0026ショルダーキャリー\u0026クロスボディキャリージップ付きインナーポケットハンドル(ドロップ12CM)取り外し＆調節可能なストラップ　最短50CM、最長51CM譲っていただき数度使用いたしました。目立った傷や汚れなどなく綺麗な状態かと思います。本体・袋・メンテナンス証明書のみの出品です。紙袋は廃棄してしまったためございません。素人検品・保管となりますのでご留意ください。即購入可。
http://narcologia.ru/goods/evaporation936224.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation859121.html
http://narcologia.ru/goods/moisture664269.html
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