【高級感】激レア　アニエスベー　ショルダーバッグ　ブラック　レザー　ロゴ付き

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数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます^^#MochiSHOPーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー【ブランド】agnesb./アニエスベーヴォヤージュ■カラー ブラック 黒 ポシェット ボックス スクエア■サイズタテ：16cmヨコ：23cmマチ：1.5cmショルダー：106〜122cm※素人寸法となりますので、よろしくお願い致します。【商品説明】アニエスベーのレザーショルダーバッグです＾＾▶クリーニング、レザー保湿済み✨▶︎コメントなし即購入OKです！ブランドロゴもついておりアニエスベーの大人気アイテムとなっております！小物、財布等なども入るのでシーンを問わず様々な場面でご利用頂けるかと思います◎ブラックのレザーとなっており、シックなデザインはどんなコーディネートにも馴染み、高級感を演出してくれます【商品状態】(主観)■状態：AB S新品・タグ付き A未使用に近い AB多少の使用感はありますが、全体的にこれといった目立つダメ ージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着 用していただけるかと思います。 B特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメ ージや汚れは見受けられません。普段着用していただ く分には問題ないかと思われます。 C状態が悪く使用感の強いお品となっております。 Dジャンク品or難あり品ワンランク上のバッグでお洒落を楽しんでください。⭐️ご購入後迅速に対応させて頂きます⭐️リユース品になりますので完璧品をお求めの方はご遠慮ください⭐️発送時はバッグの中を空にし、プチプチで包んで丁寧に発送致します＾＾※お花はつきません