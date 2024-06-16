本革リュック{ブラウン

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ご覧頂き有難うございます(*^^*)とてもしっとり柔らかな質感の本革で出来たリュックです♪19,800円で購入しました!!新品未使用のお品で1度も使用してないのですが袋に入れて保管してた際に紐部分の側面がくっついてしまっていて裏面に色が剥がれてしまった箇所あります(\u003e_\u003c)画像に載せてますのでご確認下さい!!背負った時に背中に当たる部分で見えないかと思うのですが※難あり※商品という事で気にならない方のみで宜しくお願い致します(＞人＜;)size約24×24×7.5㌢