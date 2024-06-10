titivate オーバーサイズボアジャケットコード

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■購入時期：2023年2月■カラー：アイボリー■サイズ：身幅61/肩幅57/着丈64/袖丈54(cm)■着用回数：2回■裏地付き目立つ汚れ等ありませんが、中古品にご理解いただける方のみ購入お願いいたします。昨年の12月に水越みさとさんがyoutubeで紹介してました！-------------------------------------------------------スタンドカラーにもステンカラーにもなるデザインがポイントのオーバーサイズボアジャケット。・着心地のいいボア素材が魅力の大人カジュアルアウター。・袖口のタブがアクセントに。・見た目より軽く疲れにくい着用感もポイント。・おしりが隠れる丈感とニットにも合わせやすい身幅でこの冬大活躍すること間違いなし。-------------------------------------------------------titivateティティベイトボアジャケットボアコートアウタージャケットコート冬服レディース水越みさとyoutubeファッション