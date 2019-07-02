【美品】ルイ・ヴィトン（モノグラム）ポルトフォイユ・サラ　チェーンウォレット

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ルイ・ヴィトン（モノグラム）ポルトフォイユ・サラ チェーンウォレット 長財布 です。ヴィトン定番の長財布として幅広い層から絶対的な人気のポルトフォイユ・サラ！マチが広く、開きやすいのでとても使いやすいのが特徴！外部状態は金具スレなどが多少御座いますが状態良く美品！インナーバッグショルダーウォレット付き（社外品)、コバ、ミンクオイル処理などのメンテナンスを行っておりますので安心してご利用できると思います。※ミンクオイル処理は革に栄養を与えひび割れを防ぎます。確実に状態が良好になり数年間はノーメンテナンスでご利用頂けます。内部状態はスレ、小キズ、素材臭？（香水臭？）,などが若干ございますが、クリーニング済みですので目立つようなシミや汚れは御座いません。※当商品は鑑定済み（本物保証）及び表面、内面クリーニング、ミンクオイル処理、防臭殺菌処理、補修メンテナンスを行っておりますので他の方とは品質状態、保証面で安心してご利用して頂けます。＜商品説明＞ブランド：LOUISVUITTON（ルイヴィトン）商品名 ：ポルトフォイユサラ（M60531）※現行モデルカラー ：ブラウン/ピンク素材 ：モノグラムサイズ ：H(高)：10cm×W(幅)：19cm×D(厚)：3cm ショルダー：最長約90㎝（長さ調整）ポケット：カードポケット×16 ファスナー付小銭入れ×1札入れ×2 ポケット×2付属品 ：外箱、リボン、紙カード、チェーンショルダー（社外品) 調整金具付き製造番号：シリアル（写真四枚目右下）参考定価：92,400円（新品価格）＜状態説明＞●キズ：若干●スレ：若干●シミ：なし●汚れ：なし（クリーニング済）●内はがれ：なし●ベタつき：なし●糸ほつれ：なし●型くずれ：若干●金具状態：ファスナー、ホック良好●補足など：美品※商品の詳しい状態は写真にてご確認をお願いいたします。※写真は高画質でアップしておりますので拡大表示が可能です。管理番号：g10190026＜注意事項＞※中古ですので小キズなど気になる神経質な方はご遠慮下さい。※大手鑑定士が集まる札幌古物市場にて購入しましたのでご安心できます。※特価でブランド…