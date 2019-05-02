COACH スワッガー クロコ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ

ご購入前にプロフィール確認お願いします。写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。コーチショルダーバッグ、ハンドバッグファスナージップ開閉式オープンポケット内側・ファスナー開閉式ポケット×1・オープンポケット×1チャーム付き。サイズ横上：40cm横下：33cm高さ：23cmまち：15cm発送の際はコンパクトにしてお送りいたします。色味など、プロの技術や撮影器具などは揃えていない素人の撮影の為、完璧な色味を表現した撮影は出来ません。撮影箇所は主に気になるような部分を撮影しています。載せれる枚数も決まっております。中古品、保存品ということを理解せずあら探しのような事をされる方々が少なからずいらっしゃいます。中古品に理解の無い方はご遠慮お願い致します。トラブル防止の為、お品物到着後の返品、キャンセルもお断りしております。検品は行っておりますが、細かい点等の見落としはご容赦下さいますようお願いいたします。中古品の為、神経質な方はご購入をお控え下さい。他にも出品していますので、宜しければご検討下さい。カラー···ブラック素材···牛革(本革)種類···ハンドバッグ



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