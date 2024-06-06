【限定価格】ハワイ限定　アンテプリマ　バック　チャーム付

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アンテプリマ ANTEPRIMAのハンドバッグとチャームのセットです。カラーはボルドーです。2010年頃ハワイオアフ島の正規店で購入しました。ハワイ限定デザインのレア商品です。チャーム2万円・ハンドバック8万円の合計10万円程度で購入しました。一度使用し専用の袋に入れ保管しており美品です。●サイズ：縦幅24cm横幅30cmマチ2cm●素材：●付属品：チャーム専用の袋●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。#アンテプリマ#限定#バック#赤#ワイヤーバック#パーティバック