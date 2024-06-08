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財布形/開け口···二つ折り正規品カラー···ベージュ素材···レザー(本革)サイズ…縦10cm横12.5cm頂きもの、2.3回程使用。箱は捨ててしまいましたのでお財布のみとなります。使用する機会がございませんので、使って頂ける方にお譲りしたいです。※あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。