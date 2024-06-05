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【新品未使用】アイシービー　カットソー　白
商品番号 C71810153722
商品名

【新品未使用】アイシービー　カットソー　白
ブランド名 アイシービー
特別価格 税込 1,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧いただき、ありがとうございます。ICBのカットソーです。サイズは大きめなので、通常Sサイズ〜Mサイズの方がちょうどいいと思います。少しストレッチがきいています。（素人採寸）胸囲44㌢丈59㌢（参考価格）9,900円自宅保管にご理解いただける方へお譲りしたいと思います。よろしくお願いいたします。#ICB#icb#カットソー#レディース#白カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地素材...コットン季節感...春,夏
http://narcologia.ru/goods/stage631597.html
http://narcologia.ru/goods/reflector942664.html
http://narcologia.ru/goods/Addict448918.html
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