- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- 3.1 Phillip Lim カットソー Tシャツ ウエスト切替
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
スリーワンフィリップリムのカットソーです。左サイドにジッパーがあります。良く見ないと分からない程度ですが、前見頃中央布が重なりあっている部分に薄ーくシミがあります。着用回数1回短時間ですので、それ以外は大変美品です。定価：30,000円程カラー：ホワイト ブルーサイズ：XS素材：コットン ナイロン ポリウレタン着丈：約62裄丈：約36ウエスト：約36(全て平置き採寸)素人保管・自宅保管です。完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。念入りにチェックをしておりますがシミ等の見落としがあるかもしれませんので、気になる点がございましたらご購入前にコメントにてご質問ください。厚みをおさえるためにコンパクトにたたんだり圧縮して発送いたします。たたみジワ等ご了承ください。たたみジワを気にされる方は送料をプラスして対応させていただきます。
http://narcologia.ru/goods/flight273028.html
http://narcologia.ru/goods/passionate209513.html
http://narcologia.ru/goods/reflector36864.html
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
スリーワンフィリップリム Tシャツ(レディース/半袖)の通販 100点以上 ...
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim ボア変形デザインポンチョ 白O/S
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
カートニー 3.1 Lim - 3.1 phillip lim フィリップリム Tシャツ ...
3.1 フィリップ リムが限定Tシャツを発売、「ロー対ウェイド判決」の ...
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
送料無料』3.1Phillip Lim スウェットレイヤードパンツ S グレー ...
カートニー 3.1 Lim - 3.1 phillip lim フィリップリム Tシャツ ...
3.1 Phillip Lim (Women) / スリーワン フィリップ リム の通販 | 三越 ...
3.1 Phillip Lim We Are NY Twisted Tie Back T-Shirt | NAJA FIORE
3.1 phillip lim - st company kiryu
http://narcologia.ru/goods/flight273028.html
http://narcologia.ru/goods/passionate209513.html
http://narcologia.ru/goods/reflector36864.html
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
スリーワンフィリップリム Tシャツ(レディース/半袖)の通販 100点以上 ...
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim ボア変形デザインポンチョ 白O/S
スリーワンフィリップリム Tシャツ・カットソー(メンズ)の通販 60点 ...
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
カートニー 3.1 Lim - 3.1 phillip lim フィリップリム Tシャツ ...
3.1 フィリップ リムが限定Tシャツを発売、「ロー対ウェイド判決」の ...
3.1フィリップリム 3.1 Phillip Lim パシュリ ミディアムサッチェル ...
送料無料』3.1Phillip Lim スウェットレイヤードパンツ S グレー ...
カートニー 3.1 Lim - 3.1 phillip lim フィリップリム Tシャツ ...
3.1 Phillip Lim (Women) / スリーワン フィリップ リム の通販 | 三越 ...
3.1 Phillip Lim We Are NY Twisted Tie Back T-Shirt | NAJA FIORE
3.1 phillip lim - st company kiryu