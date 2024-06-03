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3.1 Phillip Lim カットソー Tシャツ　ウエスト切替
商品番号 L87798578196
商品名

3.1 Phillip Lim カットソー Tシャツ　ウエスト切替
ブランド名 スリーワンフィリップリム
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スリーワンフィリップリムのカットソーです。左サイドにジッパーがあります。良く見ないと分からない程度ですが、前見頃中央布が重なりあっている部分に薄ーくシミがあります。着用回数1回短時間ですので、それ以外は大変美品です。定価：30,000円程カラー：ホワイト　ブルーサイズ：XS素材：コットン　ナイロン　ポリウレタン着丈：約62裄丈：約36ウエスト：約36(全て平置き採寸)素人保管・自宅保管です。完璧な商品をお求めの方はご遠慮ください。念入りにチェックをしておりますがシミ等の見落としがあるかもしれませんので、気になる点がございましたらご購入前にコメントにてご質問ください。厚みをおさえるためにコンパクトにたたんだり圧縮して発送いたします。たたみジワ等ご了承ください。たたみジワを気にされる方は送料をプラスして対応させていただきます。
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