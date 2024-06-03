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【新品未使用】５０ｓ求心タック５分袖ブラウス gready brilliant
商品番号 R99705575613
商品名

【新品未使用】５０ｓ求心タック５分袖ブラウス gready brilliant
ブランド名 グレディブリリアン
特別価格 税込 1,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

greadybrilliantグレディブリリアン50s求心タック5分袖ブラウスカラー:ホワイトサイズ:38(ワンサイズ)定価:¥10,780新品未使用　値札タグ付き試着のみの新品です。すごく人気で、特にホワイトは店頭でもすぐ売り切れていました。すごく高見えする、大人可愛い上品なトップスです。カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬greadybrilliantauieFfavoriTRRAZZODONNAmachattyorisonocen.dolce.threesquaretheoryinedjines
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