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MIREPOIX 半袖ブラウス　セミフォーマル
商品番号 S98422227874
商品名

MIREPOIX 半袖ブラウス　セミフォーマル
ブランド名 スコットクラブ
特別価格 税込 1,641 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MIREPOIXカラー　ブラックパフスリーブがトレンド感を演出する、程よい甘さのある上品ブラウス。背中に入ったタックフレアが女性らしい印象をプラスし、後ろ姿もお洒落見えする計算されたデザイン。デイリーはもちろん、お出かけ着、ワークスタイルや、セミフォーマルなど様々なシーンでお使いいただけます。裏地なし薄手でサラッとした生地です。透け感はあまり無いです定価13,000ポリエステル100サイズ　M身幅　51着丈　前58後ろ68袖丈　32IENA（イエナ）Reflect（リフレクト）anyFAM（エニィファム）COMMECAISM（コムサイズム）TOMORROWLAND自由区GRACECONTINENTALRe:EDIT（リエディ）BouJeloud（ブージュルード）などのブランドが好みの方におすすめです。カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...無地
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