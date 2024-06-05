MIREPOIX 半袖ブラウス　セミフォーマル

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MIREPOIXカラー ブラックパフスリーブがトレンド感を演出する、程よい甘さのある上品ブラウス。背中に入ったタックフレアが女性らしい印象をプラスし、後ろ姿もお洒落見えする計算されたデザイン。デイリーはもちろん、お出かけ着、ワークスタイルや、セミフォーマルなど様々なシーンでお使いいただけます。裏地なし薄手でサラッとした生地です。透け感はあまり無いです定価13,000ポリエステル100サイズ M身幅 51着丈 前58後ろ68袖丈 32IENA（イエナ）Reflect（リフレクト）anyFAM（エニィファム）COMMECAISM（コムサイズム）TOMORROWLAND自由区GRACECONTINENTALRe:EDIT（リエディ）BouJeloud（ブージュルード）などのブランドが好みの方におすすめです。カラー...ブラック袖丈...半袖柄・デザイン...無地