オッズクローチェ ドラゴン刺繍プリント リバーシブルタンクトップozzcroce

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ご覧いただきありがとうございます。以下、必ずお読み下さるようお願い致します。【商品の説明】オッズクローチェドラゴン刺繍プリントリバーシブルタンクトップozzcroceシルバーの龍が両面に刺繍されていて、格好良いタンクトップです。龍の刺繍とプリントが入っている面と、ワンポイント刺繍が入っている面のどちらを前面にしてもご使用いただけます。お色はブラックですが、生地の編み方でストライプに見えます。左右についている紐をクシュっと締めることが出来ます。平置きサイズ肩幅…29cm総丈…63cm身幅…約33cm【商品の状態】2、3度着用しクローゼットで保管していました。汚れなど見当たらない美品ですが、あくまでも中古品ということをご了承の上でご購入下さい。また完璧な美品をお求めの方は購入をお控え下さい。【発送について】らくらくメルカリ便又はゆうゆうメルカリ便で匿名配送の予定です。家族に喫煙者、乳幼児、ペットはおりません。不明点がございましたらお気軽にご質問下さい。オッズオネストオッズオンオッズクローチェozzangeloOzzonesteOzzonOzzCroceozzconteHIKOZOHGoukゴウクBPNピースナウキューティーフラッシュh.naotoアルゴンキンALGONQUINSゴシック#オッズ#ozz#王子系#皇子系#ロリータ#ロリィタ#スチームパンク#スチパンノースリーブ柄・デザイン...刺繍カラー...ブラックカップ...カップなし季節感...春,夏,秋