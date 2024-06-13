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ボーイズルーム 半袖カットソー Tシャツ タンクトップ
商品番号 Q31331338484
商品名

ボーイズルーム 半袖カットソー Tシャツ タンクトップ
ブランド名 アルファベッツアルファベット
特別価格 税込 1,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

セット価格になります。総額20000円程でした。・半袖カットソーソフトデニム風です。肩回りの色の違い、袖がポイントです。たたみじわがあります。ゆったり着られます。・ブラックロゴTシャツ真っ黒に見えますが、同じ黒で袖や両サイドに切り返しがあります。たたみじわがあります。ゆったり着られます。・タンクトップ写真ではわかりにくいのですが、ターコイズブルー寄りのグリーンです。伸縮性のある生地で着やすく、かたひもが引き立て役になります。毛羽立ちがあります。単品希望の場合はコメントにてお知らせください。
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