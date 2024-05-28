美品✨マックレガー LIBERTY ブラウス トップス L

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商品詳細
#shi♡商品一覧↑ここから他の商品もご覧いただけますおまとめ購入大歓迎♡お値引きします！【ブランド】McGREGOR マックレガー【アイテム】 リバティ柄ブラウス【カラー】ネイビー 紺【素材】 綿 コットン 【状態】目立った傷や汚れなく、まだまだご着用いただけます。☆中古品にご理解のある方のみご購入をお願いします☆少しの見落としも許容できない方、神経質な方、匂いに敏感な方は購入をお控えください。気になる場合は必ず事前に質問して下さい。【サイズ】○表記サイズ L肩幅 49cm袖丈 41cm身幅 52cm着丈 60cm※多少の誤差はご了承ください※お持ちのお洋服と比較し、サイズ感のご確認をお願いいたします※撮影時の小物（ハンガー等）は付属しません★ご購入前にプロフィールのご一読をお願いいたします★素材...コットン(綿)
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