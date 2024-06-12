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- 一枚で着られる／IENAミリオーネノースリーブブラウス ビターブラウン
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商品詳細
※値下げ不可です。値下げコメは削除\u0026ブロックします\u003e\u003c※まとめ購入でお値引き！プロフをご覧ください❤️他にも上品きれいめブラウスを出品してます♡（下記タグ→【絞り込み】でブランド別に見られます♡）＞#みみ春服#みみ夏服#みみ秋服＞#みみトップス＞#みみブラウス定価11,880円のお品です。サイズ肩幅身幅着丈FREE494863※サイズは一律フリーサイズを選択しております。実際の表記はタグ写真と実寸をご確認ください。カラー:ビターブラウン（モデルさん着画画像の色味が近いです。）状態：「目立った汚れなし」を選択しておりますが、感じ方は個人差がございます。新品と中古品の違いにご理解があり、自分でもお洗濯などのケアができる方のみご購入ください。◆公式サイト説明↓大人気！ミリオーネシリーズに新しいブラウスが登場！肩にかかるフレンチスリーブのようなシルエットで腕周りがすっきり着こなせます。ジョーゼットのような光沢感と薄すぎず厚すぎず程よい素材。シンプルな形ですが襟ぐりが少し横広にラウンドしたラインで、襟ぐりが綺麗に見えることにこだわったブラウスです。手洗い可能で扱いやすく、Tシャツのように気兼ねなく着こなせます。✴︎このアイテムがおすすめのシチュエーション:【オフィスカジュアル】通勤だけでなく、内勤オフィスファッションや営業女子（営業職の女性）のビジネスカジュアル、ジャケットコーデやスーツ下・スーツインナーに。【フォーマル】上品な質感なので、スカートやパンツと合わせれば結婚式や二次会のパーティードレスにも。また謝恩会や発表会・保護者会、ちょっとしたお呼ばれ（女子会・お食事会）といったオケージョンにも対応。
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