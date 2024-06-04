値下げ ナチュラルビューティーベーシック ラッフルボウブラウス チャコール

ご覧頂きありがとうございますこの秋に購入しましたが出番がなさそうなので出品します税込¥8910で購入カラー:チャコールブラウスをスカートにインしてマネキン着せていたのを購入したからかウエスト付近にシワがありますそのため価格をお安く設定し直しました写真5枚目まではサイトからの引用です検品したところキレイなお品ですが短期間自宅で保管していたのでご理解の上ご購入ください即購入可袖丈···長袖柄・デザイン···無地/ワンポイント、フリル、リボン/ボウタイ



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