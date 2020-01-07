BIRBERRY♡vintage

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BIRBERRY♡vintageepineのvintageコーナーで1万弱で購入しました。サイズは38号になります。晩夏の時期にぴったりです♡私自身は一度も着用していませんが中古品になりますので、神経質な方は購入ご遠慮下さい。毛70%アンゴラ20%ナイロン10%