アダムエロペ　コットンボイルロングワンピース　サイズF 茶

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ご覧いただきありがとうございます。気になることやご質問・値下げ交渉もお気軽にコメントください◎●アイテムコットンボイル、ギャザーワンピース、マキシ丈貝ボタン、ゆったり、シンプル、シャツ、半袖、無地〈参考〉定価：16300円※ペキコート付き、両サイドポケット有り。●サイズ：タグ表記Ｆサイズ肩幅48cm身幅69cm袖丈18cm着丈121cm平置き実寸。※素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。●カラー茶、ブラウン●素材綿100%●購入元大手ブランド買取店、大手リユースショップ●状態：目立った傷や汚れなし中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。検品には十分注意を払って確認をしておりますが、見落としの傷やほつれなどある場合もございますので、細かい点など気になる方はご購入をお控え下さい。●配送簡易包装にて1〜2日以内に発送致します。商品によって、らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便を変更させていただきます。※畳シワはご了承下さい。●その他、注意事項自宅クローゼットにて保管しています。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。※即購入可です取り置きは対応しておらず、先にご購入いただいたお客様優先になります。管理番号：A66-10036323-2