【未使用】FRAMeWORK 別注　MARANTベルト付きショルダーバック

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2022.2月に予約でベイクルーズサイトにて購入しました。お色は黒です。タグ切りして自宅に試着しましたが、その後クローゼットに保管したままでした。まだ綺麗なうちにこちらでお譲りしようと思います！ お探しの方から見えましたらどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m未使用品になりますが素人の自宅保管品にご理解いただける方お願いします。コンパクトに折り畳み圧縮しての配送になりますのでその際のシワ等はご理解下さい。公式サイトよりお借りしてます↓↓今回はベルトとショルダーの2タイプのベルトをご用意。スタイリングに合わせて、雰囲気をがらりと変えて頂けるのが魅力的。中は2つで仕切られており、お財布・携帯がぴったり入るくらいのミニマムサイズ。ちょっとしたお出かけにはもちろん、エコバッグと組み合わせてラフに持つのもおすすめ。アクセサリー感覚で使いたくなるバッグです。【MARANT/マラント】高品質の革の産地とされるナポリ・ソロフラ地方でMARIO・ANTONELLO兄弟が2008年にスタートしたイタリアのバッグブランド。良質なレザーを使用し、エレガントさを備えたデザインに加え、使いやすさも魅力的です。カラー···ブラウン