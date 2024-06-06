Mila owen ニットドッキングコクーンシルエットワンピース

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Milaowenニットドッキングコクーンシルエットワンピースサイズ 1M２回着用の美品です。すっきりとしたトップスとボリュームスカートのバランスが美しいドッキングワンピースです。着丈:130.5cmバスト:69cm肩幅:33cm前下がり:8cmウエスト:96cm裾幅:140cm