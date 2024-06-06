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Mila owen ニットドッキングコクーンシルエットワンピース
商品番号 F78322283359
商品名

Mila owen ニットドッキングコクーンシルエットワンピース
ブランド名 ミラオーウェン
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Milaowenニットドッキングコクーンシルエットワンピースサイズ　1M２回着用の美品です。すっきりとしたトップスとボリュームスカートのバランスが美しいドッキングワンピースです。着丈:130.5cmバスト:69cm肩幅:33cm前下がり:8cmウエスト:96cm裾幅:140cm
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ミラオーウェン Mila Owen ニットドッキングコクーンシルエットワンピース （BLK）
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【新品タグ付】Mila Owen ニットドッキングコクーンシルエットワンピース | フリマアプリ ラクマ

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