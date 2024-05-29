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HERMES エルメス　カレ90 ローブレジェール Robe Legere
商品番号 Y22612053710
商品名

HERMES エルメス　カレ90 ローブレジェール Robe Legere
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき、ありがとうございます。エルメス2022年秋冬カレ90ローブレジェールで、カラーはブラックになります。国内店舗にて購入する事ができたものになります。画像2枚目にあります箱をお付け致します。（画像2枚目が全てになります。）　オケージョンで使用する予定で、室内にて試し巻きはしたものの、結局は一度も出番がなく、保管したままになってしまっている為、出品する事に致しました。水濡れしないよう、しっかり梱包し、発送致します。目立った傷や汚れはございませんが、素人検品になります。シワやあくまで自宅保管品、人の手に渡っている旨、ご了承下さる方のご購入をお待ち致しております。お手数ではございますが、プロフも一読下さいますよう、よろしくお願い致します^_^HERMESscarfCarre90RobeLegere#エルメス#HERMES#ツイリー#カレ55#カレ70#カレ90#カレジェアン#カシシル#エルメススカーフ#エルメスバンダナ
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