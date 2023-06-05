FRANCK MULLER フランクミュラー 時計ケース 空箱

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コメント無し即購入可能です値下げ不可※空箱のみ、時計は付属しませんサイズ（約）タテ11.5cmヨコ16.5cm高さ7.5cm中のクッションに剥がれ傷ありますクッションを外せば小物入れとしても使用できます(´▽`)♫空箱にも僅かな小キズありますが、比較的に美品かと思います！あくまで中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。