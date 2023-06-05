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FRANCK MULLER フランクミュラー 時計ケース 空箱
商品番号 Y44768665498
商品名

FRANCK MULLER フランクミュラー 時計ケース 空箱
ブランド名 フランクミュラー
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメント無し即購入可能です値下げ不可※空箱のみ、時計は付属しませんサイズ（約）タテ11.5cmヨコ16.5cm高さ7.5cm中のクッションに剥がれ傷ありますクッションを外せば小物入れとしても使用できます(´▽`)♫空箱にも僅かな小キズありますが、比較的に美品かと思います！あくまで中古品ですので、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。
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