A.P.C. Tシャツ　男女兼用

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商品詳細
アーペーセーの人気パックTシャツです。男女兼用で、女性の方はゆったりと着用できます。こちらは１枚のみになりますのでご注意ください。2回のみ着用しました。ただし、自宅保管品ですので、その点のご理解ある方のみご検討よろしくお願いします。サイズ M：肩幅47.5cm、着丈69cm、袖丈22.5cm、胸囲109cmお値下げ不可です。
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http://narcologia.ru/goods/scissoring792196.html
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