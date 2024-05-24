A.P.C. Tシャツ　男女兼用

アーペーセーの人気パックTシャツです。男女兼用で、女性の方はゆったりと着用できます。こちらは１枚のみになりますのでご注意ください。2回のみ着用しました。ただし、自宅保管品ですので、その点のご理解ある方のみご検討よろしくお願いします。サイズ M：肩幅47.5cm、着丈69cm、袖丈22.5cm、胸囲109cmお値下げ不可です。



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