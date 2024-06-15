miro amurette ウェイトレス ブラウス

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商品詳細
miroamuretteのwaitresssetupblousever.になります。何度か着用しましたが、目立った傷や汚れ等はございません。素人保管のため、神経質な方のご購入はご遠慮ください。洗濯済みです。セットアップのパンツも出品しております。他の商品とまとめてご購入いただきますと、お気持ち程度ではありますが、お値引きさせて頂きます。即購入可色···ブラック袖丈···長袖柄・デザイン···フリル、襟付き
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