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- ティルツホルンマウスピースマックウィリアムモデル2 プラスティックリムAシャンク
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商品詳細
種類···ホルンティルツホルンマウスピースマックウィリアムモデル2プラスティックリムAシャンク購入してから一度も使わないでしまってました。素人保管なので多少の擦り傷はありますがメッキの剥げ等なく綺麗な状態です。使用はしてないのですが中古品としてご理解ください。神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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