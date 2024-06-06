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ティルツホルンマウスピースマックウィリアムモデル2 プラスティックリムAシャンク
商品番号 F56406546594
商品名

ティルツホルンマウスピースマックウィリアムモデル2 プラスティックリムAシャンク
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 8,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ホルンティルツホルンマウスピースマックウィリアムモデル2プラスティックリムAシャンク購入してから一度も使わないでしまってました。素人保管なので多少の擦り傷はありますがメッキの剥げ等なく綺麗な状態です。使用はしてないのですが中古品としてご理解ください。神経質な方のご購入はご遠慮ください。
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