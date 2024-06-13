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- 【1179】RULe ジッパートップス レディース M シルク１００ 軽量 夏秋
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商品詳細
★閲覧いただき、ありがとうございます^^★採寸方法については、写真の最終に添付しておりますので、参考にしてください！★ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください^^～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☑No 【1179】☑商品名 【ジッパートップス】☑ブランド名 【RULe】☑サイズ 【M】☑素材 【タグ参照】☑商品の状態 【シルク１００％の肌触り、軽量感のある一品となっております、状態は良いですが、右胸部に薄いシミあります】～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☑採寸①身丈 （みたけ） 【】 ②身巾 （みはば） 【】③肩巾 （かたはば） 【】④袖丈 （そでたけ） 【】
http://narcologia.ru/goods/ambassador17606.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei355871.html
http://narcologia.ru/goods/procurement325833.html
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