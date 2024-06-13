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【1179】RULe　ジッパートップス　レディース　M　シルク１００　軽量　夏秋
商品番号 B47319950574
商品名

【1179】RULe　ジッパートップス　レディース　M　シルク１００　軽量　夏秋
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 1,504 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★閲覧いただき、ありがとうございます^^★採寸方法については、写真の最終に添付しておりますので、参考にしてください！★ご不明な点がございましたら、お気軽にコメントください^^～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☑No　　　　　　【1179】☑商品名　　　　【ジッパートップス】☑ブランド名　　【RULe】☑サイズ　　　　【M】☑素材　　　　　【タグ参照】☑商品の状態　　【シルク１００％の肌触り、軽量感のある一品となっております、状態は良いですが、右胸部に薄いシミあります】～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～☑採寸①身丈　（みたけ）　　【】　②身巾　（みはば）　　【】③肩巾　（かたはば）　【】④袖丈　（そでたけ）　【】
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