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新品未使用　グッチ　ポロシャツ　レディース
商品番号 H75950463241
商品名

新品未使用　グッチ　ポロシャツ　レディース
ブランド名 グッチ
特別価格 税込 12,054 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◆製品名前:GUCCI新品未使用　ポロシャツ　レディース　ウィメンズ◆商品状態:新品未使用◆カラー　:白　◆サイズ:Sサイズ　　◆同梱品　:本体　タグ　　　　◆種類:レディース　Tシャツ　シャツ　ポロシャツ◆発送方法:匿名便　小さく折りたたみコンパクト便また60サイズ◆購入場所:イタリア　ミラノ購入して衣装ルームにて保管していましたが、使用する機会がない為出品いたします。人気ブランドのグッチのポロシャツですシンプルなデザインなので使いやすいかと思います。細身の方であればメンズの方もご着用行けるかと思います。サイズ（素人計測なので誤差はお許し下さい。参考程度でお願いします。）着丈65cm身幅44cm肩幅38cm保存してある袋はあまりキレイではないのでおまけ程度にお考えいただければ付属いたします。
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