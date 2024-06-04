ラスト24時間価格 新品未使用 インゲボルグ ショルダーバッグ きれいめ



(訳あり)インゲボルグ ショルダーバッグ 未使用品



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ご覧いただきましてありがとうございます!プロフィールをお読み下さい。7月にこちらのサイトにて【新品未使用】にて購入いたしました。購入金額は9350円でした定価は13000円（税抜）です。新品未使用でタグ付きです。21×28×7（素人採寸のため、多少の誤差はご容赦願います）荷物の多い私には心持ちサイズが合わなくて、そのまま保管しておりました。ロゴだけですので、どんなお洋服でも持てると思います。発送の際はコンパクトに梱包させて頂きます。ご了承下さい。