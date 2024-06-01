レスポートサックショルダーバッグ #10

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小ぶりなのに意外と容量があり、ペットボトルも入る使いやすいバッグです。スモールジェニーサイズ縦:20×横:21×マチ:6cmハンドル長さ:28cmストラップ/ショルダー長さ:67～130cm仕様：【開閉】ファスナー【内側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×2【外側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×1素材：ポリエステル※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。新品未使用品。写真のものを発送します