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レスポートサックショルダーバッグ #10
商品番号 I81179477952
商品名

レスポートサックショルダーバッグ #10
ブランド名 Ismall
特別価格 税込 2,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

小ぶりなのに意外と容量があり、ペットボトルも入る使いやすいバッグです。スモールジェニーサイズ縦:20×横:21×マチ:6cmハンドル長さ:28cmストラップ/ショルダー長さ:67～130cm仕様：【開閉】ファスナー【内側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×2【外側】ファスナー付ポケット×1オープンポケット×1素材：ポリエステル※生地の裁断位置により柄の入り方が多少異なります。写真の柄との入り方が多少異なる場合がありますので、ご了承ください。未使用ですが検品のため一度外袋から出しています。新品未使用品。写真のものを発送します
http://narcologia.ru/goods/recycling424414.html
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http://narcologia.ru/goods/calling369050.html
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