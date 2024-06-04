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アクシーズファムkawaii ティティ×ベアファミリーワンピース
商品番号 K98270851990
商品名

アクシーズファムkawaii ティティ×ベアファミリーワンピース
ブランド名 アクシーズファムカワイイ
特別価格 税込 6,970 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気ブランド　アクシーズファムkawaiiのワンピースです。【TiTi×axesfemmeKAWAII】フェイクスウィーツアクセサリーブランドのTiTiとaxesfemmeKAWAII初のコラボ商品の登場です。クマのぬいぐるみ一家や美味しそうなスウィーツ、お花などを描いたちょっぴりカントリーな雰囲気のオリジナルプリント柄のワンピースです。新品　タグ付き【素材】裏地あり透け感なし伸縮性なし【カラー】ピンク【素材】表地:ポリエステル100%裏地:ポリエステル100%別布:ポリエステル100%レース:ポリエステル100%【サイズ】着丈：115　バスト：97　肩幅：34　袖丈：33　ウエスト：70～100　袖口(1周）：26～36ウエスト(後ゴムあり)　付属:リボン付き二次予約も完売してしまったお品物です。袖丈···半袖袖丈...長袖袖丈...七分袖22,000→17,000
http://narcologia.ru/goods/plaque990507.html
http://narcologia.ru/goods/kindness557405.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming792192.html

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