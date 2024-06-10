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SansAmp BASS DRIVER DI サンズアンプ
商品番号 T18140454131
商品名

SansAmp BASS DRIVER DI サンズアンプ
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 10,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベース用プリアンプです‼︎本体は綺麗めですが、箱には多少使用感がありますので写真にてご確認下さい。あくまで中古品になりますのでご理解の上、ご検討をお願い致しますm(._.)m箱や説明書等は揃っています♪
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