SansAmp BASS DRIVER DI サンズアンプ

ベース用プリアンプです‼︎本体は綺麗めですが、箱には多少使用感がありますので写真にてご確認下さい。あくまで中古品になりますのでご理解の上、ご検討をお願い致しますm(._.)m箱や説明書等は揃っています♪



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