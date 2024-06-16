Miu Miu マテラッセ　ピンクハンドバッグ

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商品詳細
素材···牛革(本革)カラー···ピンク約4年前にアメリカで購入しました。3回ほど使用しましたが目立った汚れや傷はなくかなりの美品です！見た目はほぼ新品同様だと思います。購入した際についてきた袋にいれて、購入した際に入っていた型崩れ防止の紙もそのまま入れてお送りいたします。保証書もおつけします。すぐに発送致します！
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