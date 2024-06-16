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Miu Miu マテラッセ　ピンクハンドバッグ
商品番号 N75844815353
商品名

Miu Miu マテラッセ　ピンクハンドバッグ
ブランド名 ミュウミュウ
特別価格 税込 17,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···牛革(本革)カラー···ピンク約4年前にアメリカで購入しました。3回ほど使用しましたが目立った汚れや傷はなくかなりの美品です！見た目はほぼ新品同様だと思います。購入した際についてきた袋にいれて、購入した際に入っていた型崩れ防止の紙もそのまま入れてお送りいたします。保証書もおつけします。すぐに発送致します！
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