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- SNIDEL オーガンシースルーハーフスリーブブラウス トワルドジュイ
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商品詳細
お上品で着回ししやすく、フリルがとても可愛い大人気のトワルジュイ柄のブラウスです❤︎系統が変わってしまったので綺麗なうちにお譲りしたいです(՞ܸ..ܸ՞)︎♡デート服や参戦服とかにももってこいだとおもいます！偽物結構出回っておりますが新品です！大宮ルミネで購入いたしました☺︎色···グレー
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http://narcologia.ru/goods/smear491104.html
http://narcologia.ru/goods/flight861228.html
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