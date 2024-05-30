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おしゃれ！ローズバッドROSE BUDビスチェ風デザイントップス
商品番号 C21381920081
商品名

おしゃれ！ローズバッドROSE BUDビスチェ風デザイントップス
ブランド名 ローズバッド
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルーTシャツとビスチェをドッキングしたような個性的なデザインのトップス。おしゃれな配色の切り替えもポイントです。ネックラインはベーシックなクルーネックを採用。涼しげなスリーブレスのシルエットで春夏シーズンにおすすめの1着です。
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ROSE BUD（ローズバッド）の「ビスチェ風デザイントップス（Tシャツ ...

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