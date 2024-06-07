UNITED ATHLE トップス Tシャツ✨ 美品✨ プリント

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UNITEDATHLEurbanlabel袖丈...半袖季節感...春,夏,秋柄・デザイン...プリント（ロゴなど）❃フォロー割、おまとめ割あります。❃プロフご覧ください(*^^*)#K✰ta古着屋♥カラー/ホワイト(色は映りの具合などで多少の違いがあるかもしれませんがご了承下さいませ♡)♥サイズ/タグ表記≪平置き実寸≫※素人採寸になります。多少の誤差はご了承ください画像にてサイズとコンディションを掲載しております。そちらをご確認ください【素材】画像にて品質タグを掲載しておりますので、そちらをご確認ください。♪★コンディション]SSS:新品、未使用品の商品S:とても良い状態の商品A:多少の使用感はありますが良い状態の商品B:傷・汚れ等が多少ある状態の商品C:傷・汚れ等が見受けられる状態の商品D:かなり使用感・傷・汚れ等がある状態※商品の状態は当ショップの基準により表記しております。※送料を抑える為、お洋服は折り畳んで、圧縮しての発送となります。その際のシワはご理解下さい※古着であることをご理解の上でご購入お願いします。※サイズ違いによる返品・交換は出来ません。※慎重に検品しておりますが、見落としがある場合がございます。必ず評価前にご連絡ください。※発送はらくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便を使用します。どちらも匿名配送なのでご安心下さい。ご指定がある場合、なんなりとお申し付け下さい。