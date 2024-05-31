モンスターズインク　シャツ長袖　ユニセックスL

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ディズニーオンラインで購入し一度だけ着用しました。その後、洗濯をしクローゼットにて畳んで保管していました。例の如く、アイロンを所持していないためシワがあります。カテゴリーがレディースになっていますがユニセックスのLサイズになります。モンスターズインクのキャラクターが散りばめられていてとても可愛いです。素人保管のため気になる方はご遠慮下さい。定価4900円袖丈···長袖柄・デザイン···襟付き#ディズニーランド#ディズニーシー#ディズニー#モンスターズインク#長袖シャツ袖丈···長袖柄・デザイン···総柄