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- 新品タグGready Brilliant ＣフリルＡラインノースリーブブラウス
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商品詳細
間違えて、同じ服を2点購入してしまいましたので、出品いたします。GreadyBrilliantＣフリルＡラインノースリーブブラウスフリルデザインがお洒落です。顔まわりを華やかに見せてくれ、ノースリーブですが少しフリルでカバーできるので挑戦しやすいです！甘くなりすぎず、大人な印象ですよ。定価¥12,800
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