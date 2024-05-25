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お洒落マイケルコースの斜め掛けショルダー
商品番号 C67681420081
商品名

お洒落マイケルコースの斜め掛けショルダー
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,268 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大手アウトレットにて鑑定済みですサイズ24✖︎16✖︎6センチ後ろポケットありますほんの僅かに角汚れ目立った汚れありません
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